«Puede pasar que no aguante un trasplante» novio de «Contra viento y marea» habla de la salud de su esposa 14 octubre

Recientemente te contamos sobre el episodio de «Contra viento y marea» que emocionó a los seguidores del programa con la historia de amor de Carlos y Secia, quienes a pesar de todos los problemas de salud que enfrentan lograron casarse en una bella ceremonia.

Resulta que el novio logró superar un cáncer, mientras que la novia se enfrenta una hepatitis autoinmune que sufre desde su nacimiento, razón por la que necesita con urgencia un trasplante de hígado.

Y mientras se emitía su historia en «Contra viento y marea», en redes sociales el propio Carlos comentó que el estado de salud de su ahora esposa había empeorado, por lo que pidió que la gente orara por ella, quien se encuentra hospitalizada en el Hospital del Salvador.

Es por esto que durante la mañana del lunes, el equipo de «Bienvenidos» llegó hasta el centro asistencial para preguntarle al joven por el estado actual de Secia.

«El día de ayer se empezó a sentir mal, con dolor de estómago y en la noche como a las 2 de la mañana comenzó a hacer deposiciones con sangre» comenzó relatando.

Junto con agregar: «La trajimos al hospital de urgencia. Esperamos 11 horas y no soportaba , estuvo hospitalizada en una silla de ruedas porque estaba colapsado, no había nada más que esperar. Gracias a Dios ahora está estable, no esta con riesgo vital».

Además Carlos aprovechó de comentar que los exámenes que se le realizaron durante el domingo no resultaron buenos. «Lo más probable es que quede más arriba en la lista de espera».

El protagonista de «Contra viento y marea» contó que pudo verla por un rato corto, donde ella se puso muy contenta de verlo. «Le pregunté a la enfermera cómo estaba y me dijo que estaba estable».

Frente a la lista de espera, Carlos comentó: «Yo no puedo esperar que ella empeore, pero si eso pasa sube en la lista de espera, pero también puede pasar que no aguante un trasplante. Ella había tenido sangrado antes. Ahora nunca había tenida deposiciones con sangre».