Pancho Saavedra se indignó por actitud xenofóbica de suegra de novia en ‘Contra Viento y Marea’ "Humillante y doloroso" fue parte de lo que dijo Pancho Saavedra sobre la mujer que no queria a la novia por ser peruana.

La noche de este domingo recién pasado se emitió un nuevo capítulo de ‘Contra Viento y Marea’, donde el animador del espacio, Pancho Saavedra terminó indignado por la actitud xenofóbica que demostró la madre del novio.

El capítulo se trató sobre Virginia y Jorge, una pareja de enamorados que quería casarse lo antes posible, esto a raíz de que la novia sufre de diabetes, enfermedad que provocó que perdiera la mitad de un pie y que pronto la dejaría completamente ciega, pues sufrió una trombosis ocular.

Debido a esta situación, los tortolitos apuraron sus planes de matrimonio, donde lamentablemente lidiaron con la suegra de la novia, a quien rechazaba por ser de nacionalidad peruana. Situación que impactó a Pancho, luego de que la mujer se refiriera en duros términos a su nuera durante una conversación privada con su hijo.

«Tú sabes que no la paso a ella, porque es peruana… porque no es igual que uno», «en realidad yo le tengo mala, no la paso», fueron algunas de las declaraciones de la señora, quien también acusaba a Virginia por haber perdido a dos bebés.

Ante la situación, Pancho expresó a la novia, que estaba escuchando lo que la mujer decía: «Comentarios xenofóbicos aquí no (…) Nunca antes había escuchado en mi vida algo tan duro, tan humillante y tan doloroso. No tengo idea cómo vamos a seguir adelante con esta historia. Estamos dispuestos a seguir. No sé si una mujer así, que denigra de esa forma, vale la pena que esté en ese día importante».

Finalmente, Saavedra buscó la ayuda del cantante José Alfredo Fuentes, quien ayudó a convencer a la suegra de conversar con su nuera. «Estoy completamente arrepentida de todo lo que dije, y no va a pasar más, y espero que no peleemos más tampoco», dijo la suegra de Virginia, logrando así reconciliarse y finalmente asistir al matrimonio.