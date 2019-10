Ex «Resistiré» puso denuncia en la PDI por la filtración de fotos íntimas 3 octubre

Durante su tiempo al aire «Resistiré» tuvo una serie de polémicas que mantuvo a sus seguidores siempre pendientes de lo que ocurría con el reality extremo de Mega y MTV. A pesar de que se ha pasado bastante tiempo desde su final, algunas de las figuras del encierro siguen generando noticia.

Esto fue lo que ocurrió con Boris Sánchez, actor y bailarín que durante las primeras semanas del encierro fue muy cercano con Cass Zamorano, incluso evitando que fuera eliminada. Aunque ahora el chiquillo no lo está pasando para nada bien.

Resulta que el ex «Resistiré» conversó con el programa de farándula «Intrusos», donde reveló que alguien filtró imágenes íntimas suyas y que no solo se quedó allí, sino que las está utilizando para realizar estafas por internet.

Las fotos que fueron tomadas hace un tiempo y con otro propósito, ahora están siendo utilizadas por la cuenta de Instagram de alguien que lo ofrece como vedetto para participar en despedidas de soltera. Incluso está pidiendo el 50% por adelantado y el resto tras el show de Boris, lo que obviamente nunca ocurre.

«Él está poniendo números de teléfono y cerrando negocios… Puse la denuncia en cibercrimen por el uso de mi imagen. Ahora deberían obligarlo a bajar las fotos o cerrarle el perfil» aseguró el ex participante de «Resistiré», quien además dice saber de quien se trata.

«Yo estuve haciendo una revista en el Monticello y otros casinos. Un tipo me contactó para hacer un casting y ahí hicimos las fotos a modo de publicidad, porque después me contactó una cadena de la competencia. Igual después nunca más me comuniqué con él, y ahora hace rato que está usando las fotos sin autorización» agregó.

Para cerrar el chiquillo asegura que no solo le molesta la filtración y la estafa, sino que también las imágenes que no lo favorecen ya que es un look antiguo. «Me molesta que hagan negocios y se aprovechen… además que son imágenes antiguas, sin edición ni propuesta artística».