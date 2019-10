Wilma González contó la petición que le hizo su hijo tras polémica cirugía 3 octubre

Hace algunos meses te contamos sobre la polémica cirugía a la nariz a la que se sometió Wilma González. Resulta que al poco tiempo de operarse, la española decidió mostrar los resultados en redes sociales, lo que trajo una serie de burlas y críticas, además de convertirse en tema obligado de los programas de televisión.

Pese a esto, la ex chica reality prefirió no prestar atención a todos los pelambres en su contra y se defendió en una entrevista en Las Últimas Noticias. «Estoy súper contenta. Pero igual me da pena escuchar críticas. ¿Dónde está el afán de reírse de una persona?» aseguró.

Frente a esto, Wilma comenzó a hacer algunas apariciones en televisión y siendo una de las más recientes en el matinal ‘Mucho Gusto’. Aquí la española relató los motivos por los que decidió hacer el cambio, así de los malos ratos que vivió por el bullying que recibió.

«Creo que fue en el matinal de La Red que se rieron de mí, que parecía un gato. Creo que una periodista, Coni Roberts parece que fue, que diga algo así, no. Tu puedes decir a lo mejor ‘me gustaba más antes’, pero no reírte, era como personal» comentó.

Junto con esto, Wilma sorprendió al revelar como su familia y sobre todo su retoño Noah, se vieron afectados por la situación. «A él no le decían nada, pero el veía de su Instagram cosas de mí. Noah es como un líder, entonces dije ‘porque no mejor hasta que seas más grande usamos redes'» explicó.

Incluso aprovechó de contar una petición que le hizo el pequeño luego de ver todas las críticas que recibió. «Mi hijo lloraba y me decía: ‘por qué te dicen eso si tu eres hermosa’. Y me dijo ‘prométeme que no te harás nada más’, así de heavy. Le dije que no se lo podía prometer. Él se impactó mucho con los moretones, y le dije ‘ya, ya, si en el cara no me haré nada mas'».