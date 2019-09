Ignacia Michelson parte a México a encontrarse con ex «Resistiré» 11 septiembre

Sin duda, Ignacia Michelson se convirtió en una de las participantes más populares de «Resistiré» y su polémica relación con Sargento Rap la llevó al centro de la noticia durante las últimas semanas. Tal como te contamos recientemente la chiquilla le ha mandado bastantes mensajes a su ex a través de redes sociales.

Pero actualmente la ex chica reality está haciendo noticia por ella misma, ya que por estos días es candidata a Reina de la Patria, además de estar preparándose fuertemente para debutar con un picarón show este viernes, en el club nocturno «Diosas».

Eso si, esto no es todo, pues debemos recordar que previo a su quiebre con Sargento Rap, la chiquilla tenía todo planeado para partir a México y encontrarse con su en ese entonces amor. Aunque ese proyecto ya quedó en el pasado, Ignacia aún mantiene sus intenciones de viajar al país azteca.

En conversación con el portal de Mega, la ex estudiante de derecho afirmó que: «En un mes aproximadamente me voy a ir a México. Comenzaré a montar un show allá. Además, voy a una revista en Cancún».

Y además de viajar por trabajo, entre sus planes Ignacia también quiere reencontrarse con una ex compañera del reality extremo de Mega y MTV.

«Hablo con Mane casi todos los días y estamos planeando un show allá en México. Esto no es lo único que tengo en mente, ya que también continuaré con el docureality» confesó. Junto con referirse al espacio que esta planeando, el cual irá por redes sociales y donde contará varios detalles de su vida.

Originalmente este docurreality comenzaba con el viaje de ella y Sargento Rap a Atacama, episodio que ya está grabado. Pero el cual seguramente y de acuerdo a sus palabras, ya no será emitido. «Ese primer capítulo lo más seguro es que no salga. Lo veo difícil» afirmó.

Para finalizar, aseguró que su estadía en México no será permanente, ya que tiene varios compromisos en Chilito. «No me puedo ir definitivamente. Tengo cosas pendientes en Chile y además hago shows acá también; me va bien con eso. Lo que sí serán frecuentes los viajes».