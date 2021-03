«¿Por qué a la mujer se le castiga tanto?»: Karen Bejarano se confesó sobre sus fotos íntimas filtradas En una reciente entrevista, Karen Bejarano se refirió al complejo tiempo que vivió luego de que se filtraran sus fotos prohibidas.

Recientemente te contamos que Karen Bejarano protagonizó la portada de la revista Sarah, donde también dio una entrevista en la que se refirió a varios aspectos de su vida y su carrera, siendo un tema que no podía quedar de lado, la filtración de sus fotos íntimas.

Esta lamentable situación ocurrió en 2017, luego de que en redes sociales comenzaran a circulas las imágenes en las que aparecía posando junto a su marido, Juan Pedro Verdier. En ese momento la cantante formaba parte del matinal ‘Mucho Gusto’, pero al poco tiempo terminó saliendo del matinal.

De acuerdo a lo que reporta Radio Agricultura, Karen Bejarano señaló en la entrevista que a raíz de esto sufrió «una depresión súper grande, cuando era más chica tuve bulimia, y me volvió. La gente no se da cuenta del daño que puede generar».

Siguiendo por esta línea, la ex chica ‘Mekano’ no dudó en señalar que en Chile existe un doble estándar, ya que por una parte está la lucha por el feminismo, mientras que por otra se le criticó duramente por la filtración. Junto con esto se refirió a la forma en la que los medio de comunicación trataron el tema.

«Nunca me voy a olvidar de personajes que yo consideraba buenos profesionales, personas que me conocen y que sin preguntarme cómo habían sido los hechos, dijeron que yo había inventado todo, que quería tele» señaló Karen Bejarano.

Junto con agregar que: «Se hablaba del video prohibido de Karen y ese video es de una actriz porno argentina… y aunque fuera mío, ¿por qué pueden festinar con mi vida sexual? ¿Por qué a la mujer se le castiga tanto?».

Su paso por Mekano

Por otro lado, Karen Bejarano habló sobre su paso por el exitoso programa juvenil ‘Mekano’, donde conoció a su esposo y comenzó su carrera en el mundo de la música. En este contexto habló sobre si se cuestiona de algo que ocurrió mientras participó del espacio.

«Me cuestiono el haber dado espacio a que se metieran en mi vida privada. Uno entraba en una dinámica de docurealidad. Prácticamente vivía en Mega. Era imposible que no hubiese conflictos, romances… Éramos como un curso: estábamos todo el día juntos. Me hubiese gustado tener más carácter y haber dicho que no desde antes» afirmó.