Luli por la filtración de sus fotos íntimas: «No quería salir de mi casa» En 'Pecados Digitales', Luli recordó cuando se filtraron sus fotos íntimas y cómo fue que lidió con ese desagradable momento en su vida.

Nicole Moreno, más conocida como Luli, estuvo invitada al más reciente capítulo de ‘Pecados Digitales’, donde se refirió honestamente a uno de los momentos más complejos de su vida; la filtración de las fotos íntimas que le había enviado a su pareja del momento.

Para quienes no lo recuerda, la situación ocurrió en 2013 y la tuvo en el centro de la polémica de todos los programas faranduleros; es más la ahora fisicoculturista llegó hasta tribunales para evitar que siguiera la divulgación de las postales.

«Voy a ser sincera, esa foto me trajo muchos problemas» comenzó señalando Luli, junto con agregar que «me dolió bastante, sufrí y me sentí muy vulnerada».

Además, la ex reina del Festival de Viña confesó que «Siento que me faltaron el respeto, porque jamás en mi vida me había sacado una foto así».

Por otro lado, Luli dio a conocer que la postal iba dirigida a solo «una persona en EE.UU.» quien en ese momento era su pareja; así que «Hice demanda y esa foto ya no debería estar en redes sociales».

Siguiendo por esta línea, la chiquilla le dijo a Javiera Contador que «Yo me la saqué y lo asumo, pero para una persona, no para todo Chile».

Junto con esto, Luli reveló que tan mal lo pasó en ese momento que incluso pensó en agarrar todas sus cosas e irse de Chilito. «Estuve dolida como dos, tres años, no quería salir de mi casa, no quería entrenar».

«Sufrí mucho porque mi papá la vio, mis abuelos, mi familia. Eso es lo que más me dolió» afirmó la actual campeona nacional de fisicoculturismo.

Los que filtraron las fotos íntimas de Luli

Posteriormente Luli confesó que años después de la filtración de sus fotos íntimas pudo conocer en persona al encargado de publicarlas originalmente.

Según ella, se trataba del dueño de un portal farandulero «que no lo conocía nadie» y a quien pudo ver cara a cara en un gimnasio. «Tú sabes el daño que me hiciste» era lo que quería decirle, pero el sujeto pasó a su lado sin siquiera mirarla.

Hay que mencionar que la postal también fue mostrada por el extinto programa ‘Intrusos’ de La Red. «Yo los demandé por filtrar esa foto y ellos saben por qué se cerró la farándula» afirmó Luli.

«Nadie sabe pero yo se los voy a decir: si se terminó la farándula fue por esa foto» afirmó.