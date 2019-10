«Cabros, esto no prendió» entrevista con ex presidente de Metro se vuelve viral 23 octubre

En medio de las movilizaciones por el descontento social, se han viralizado una serie de videos de distinto tipo. Pero recientemente destacó una entrevista con el ex presidente del directorio de Metro, Clemente Pérez. Quien le restó importancia al movimiento comenzado por estudiantes secundarios.

El registro corresponde a una entrevista que el ex directivo dio a 24 Horas el pasado miércoles 16 de octubre, donde se refiere al tercer día de las evasiones masivas por parte de estudiantes, quienes protestaban por el alza de 30 pesos en el pasaje.

Lo que más destacó de los dichos de Clemente Pérez, es que al momento de que el periodista le preguntara por las consecuencias económicas que le podría traer la evasión a Metro, el ex presidente aseguró que: «Cabros, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población, ni siquiera en Twitter donde se supone que este tipo de movimientos tiene más apoyo, realmente no hay tanto apoyo».

Recordemos que tras las masivas manifestaciones que ocurrieron especialmente durante el fin de semana, se calculó que los daños alcanzaban los 300 millones de dólares y que en reparar los daños se demorarían meses en arreglar.

Aquí te dejamos la entrevista sobre la evasión en Metro. El momento empieza en el minuto 13:00.