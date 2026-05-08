Durante esta semana tuvimos a una invitada desde el norte de país. Catalina Ramos, la artista llegó a Radio Corazón para celebrar su 10 años de trayectoria musical.

La cantante recuerda escuchar a «Ráfaga«, música que colocaba su vecina. Cata Ramos, recuerda que ahí comenzó su acercamiento a la cumbia y además contó cómo fue parte de Noche de Brujas.

Cata comenzó siendo corista de la banda. «Me escucharon en un festival, una persona que hasta el día de hoy le agradezco porque si no hubiese sido por él. Probablemente yo tampoco hubiese desarrollado una carrera artística, que fue Javier Silvera, él me escuchó cantando en un festival. Como ex-alumna de un colegio«.

«Y desde ahí me conecta con Noche de Brujas, que en ese momento estaba buscando una nueva corista, después de una gran voz femenina, que también les acompañaba, que era Barbarita. Y de ahí entré yo muy patuda (…) Fue muy loco para mí, muy impactante«, explicó.

La artista enfatizó que este inicio le ayudó mucho a su carrera musical. «Pero también fue como una tremenda escuela básica de la cumbia, para poder darme cuenta que esto era lo que me gustaba y que esto era lo que yo quería defender».

La celebración en Sala SCD Bellavista de Cata Ramos

Pero eso no es todo, ya que el próximo 16 de mayo, la Sala SCD Bellavista se transformará en el centro de un «fogateo tropical«. El evento que comenzará a las 19:00 horas, es apto para todas las edades.

La velada promete ser una cumbre de la música tropical chilena, ya que contará con invitados de primer nivel que han sido parte fundamental de su viaje. Paula Rivas, Carla Melo, Moral Distraída y Javier Venegas.

Además, la apertura del espectáculo estará a cargo de Bonnie Music, a quien Cata conoció en un congreso de mujeres dedicado a la música. Cabe señalar que las entradas estarán disponibles en PortalTickets.

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