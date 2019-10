Polo Ramírez: «Sabíamos que había desigualdad, pero no que les molestaba tanto» 22 octubre

Durante la jornada de este martes, el matinal «Bienvenidos» volvió a su horario normal, pero de todas formas dedicaron el espacio a cubrir las manifestaciones por el descontento social y los distintos balances realizados por las autoridades.

Es por lo mismo que en esta ocasión tuvieron presente a un panel mucho más amplio compuesto por Constanza Santa María, Andrés Allamand, Ricardo Lagos Weber, Francisco Vidal, Polo Ramírez. Además de los tres conductores: Raquel Argandoña, Martín Cárcamo y Tonka Tomicic.

La conversación que se dio durante el programa dio paso a que los televidentes siguieran la conversación, opinando ya sea a favor o en contra de quienes expresaban su opinión sobre el Gobierno y cuál fue la razón que detonó el actual estallido social.

Pero sin duda el que se robó todas las miradas fue Polo Ramírez, pero no por sus buenos comentarios, sino que por una desafortunada frase que causó gran polémica. «Sabíamos que había desigualdad, pero no sabíamos que les molestaba tanto» aseguró el periodista.

También te puede interesar: Raquel Argandoña saca aplausos por emplazar al Gobierno

Obviamente que en redes sociales de inmediato se volcaron a criticarlo, recibiendo mensajes del estilo: «¿Cómo no van a molestar pensiones indignas, un sistema salud colapsado, sueldos que no alcanzan y suma y sigue?»; «Polo Ramírez, ¿qué vas a saber tú de pobreza y desigualdad si a vo te pagan millones por hablar puras hue** en Canal 13?»; «Polo Ramírez patético diciendo que no sabía que había tanta desigualdad, lo dicen estudios, que somos EL PAÍS MAS DESIGUALDAD Y VO SORPRENDIDO».

Aquí te dejamos algunas de las reacciones:

Polo Ramírez el facho neutro — Reinaldo Barrera (@farmaciclista) October 22, 2019

Todos los rostros de tv deberían estar agradecidos del pueblo que son los que dan el rating, sin nosotros no tendrían sus trabajos de desinformar a la población! Polo Ramírez cuantas notas has echo sobre la pobreza y aun te sorprende la desigualdad? Eres pura pantalla 😤👊🏽 — Jocelyn Avilés Acosta (@negriiiis) October 22, 2019

Polo Ramírez dice que no sabía que la desigualdad «molestaba tanto», cuando debió decir «a mí nunca me molestó que haya desigualdad». La desigualdad la siente el que la sufre, no el favorecido y el que no la ve, es porque no le importan los demás. Así de simple. — Carlos Santillán (@Carlossantillan) October 22, 2019

Polo Ramírez acaba de decir que sabían que habían niveles grandes de desigualdad, pero QUE NO SABÍAN QUÉ NOS MOLESTABA TANTO! Cómo no van a molestar pensiones indignas, un sist. salud colapsado, sueldos que no alcanzan y suma y sigue? ES WEBEO? #EstoPasaEnChile #Bienvenidos13 — María-José Cruz (@mariajose_cruz) October 22, 2019

Polo ramírez y Constanza Santa- maría fuera de la tv, el primero por hablar imbecilidades y la segunda por manipulacion de informacion — Sergio Beltrán Fernández (@serginho1740) October 22, 2019

Polo Ramírez patético diciendo que no sabía que había tanta desigualdad, lo dicen estudios que somos EL PAÍS MAS DESIGUALDAD Y VO SORPRENDIDO CONCHETUMARE — 🐰 (@stfhnia) October 22, 2019