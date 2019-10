Gary Medel «funó» a seguidor que lo amenazó por emplazar al Gobierno 23 octubre

Desde que comenzaron las protestas por el descontento social en nuestro país, Gary Medel no se ha mantenido al margen de las demandas de los chilenos. El futbolista de inmediato dio su opinión sobre lo que ocurre, recibiendo todos los aplausos por parte de sus seguidores, quienes le agradecen que este atento a pesar de la distancia.

Pero a pesar de esto, el volante de la selección chilena también hubo algunos que lo tapizaron a insultos. Pero hay uno en especial que Gary quiso dejar en evidencia. Se trata del usuario de Instagram @ro-drigo311, quien lo subió y bajó e incluso se atrevió a amenazarlo por medio de los mensajes privados.

«Perro cu… que opinas de nuestro país si cuando vienes a jugar es por dinero, quédate allá y déjanos tranquilos. Por acá tienen la cagada con tanta violencia. El pueblo se merece estar en paz. Cuando nos encontremos nos vamos a ver» escribió el sujeto a Gary Medel.

Frente a esto, el Pitbull no se quedó para nada callado y decidió funarlo a través de una historia de Instagram con un particular mensaje: «Qué agresivo este señor, me da miedo», ironizó mientras publicada emojis de risa.