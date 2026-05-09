Un fuerte enfrentamiento marcará el próximo episodio de “El Internado”, el reality de Mega conducido por Fran García-Huidobro. En el adelanto del capítulo se ve a Arenita y Otakin protagonizando un duro intercambio de palabras durante una dinámica cara a cara.

Todo comenzó cuando el antiinfluencer lanzó un comentario relacionado con Karol Lucero, expareja de Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita. La exchica Yingo mantuvo una mediática relación con el exrostro juvenil durante su paso por “Yingo”, en Chilevisión.

El «round» entre Arenita y Otakin

En medio de la conversación, Otakin cuestionó la actitud de Arenita dentro del encierro. “Te llenaste la boca en la semana diciendo que la gente te quiere porque eres frontal, pero te encanta vivir en el pasado, porque eso ya pasó”, disparó.

Pero no se quedó ahí. El influencer continuó con nuevas críticas y aseguró que la participante se habría perjudicado sola dentro del programa. “En el reality te encargaste de funarte semana tras semana, creo que estás más funada que Karol Dance. Lo único que hiciste acá fue decirle ‘vieja de m…’ a Laura y casi botar el portón”, agregó.

Arenita reaccionó de inmediato y respondió con dureza frente a todos sus compañeros. “¿Y tú qué has hecho? Apuñalar a tus amigos por la espalda, hablar mal de Maluco, ser un cag… Te crees infunable”, lanzó.

Antes de terminar la discusión, la exchica Yingo también cuestionó la relación de Otakín con algunos participantes del reality y lo calificó como un “mal amigo” con las personas más cercanas dentro de “El Internado”.

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