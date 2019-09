Revelan que declaraciones de Luis Pettersen ayudarían a Felipe Rojas 26 septiembre

En estas últimas semanas, Luis Pettersen sorprendió al público al revelar una serie de brutales antecedentes sobre la desaparición y posterior muerte de Fernanda Maciel. Esto debido a lo que explicó en televisión, es porque se aburrió del «ineficiente» trabajo del Ministerio Público.

Una de las primeras cosas que aseguró, es que su pareja en ese momento estuvo secuestrada por cuatro días antes de ser asesinada en la bodega. Posteriormente contó que Felipe Rojas, el hasta ahora único acusado por el crimen, no actuó solo. Para finalizar reveló que Fer fue sacada y devuelta a la bodega durante los días que estuvo retenida.

Todos los dichos entregados por Luis Pettersen, fueron más tarde confirmados en ‘Hola Chile’ por su abogado, Aldo Duque, quien junto con confirmar la teoría del secuestro, afirmó que pedirá cadena perpetua para los responsables.

También te puede interesar: Luis Pettersen asegura que Fernanda Maciel fue sacada y devuelta a la bodega

Pero al parecer, la maratónica exposición de dichos del taxista, podrían contrario a lo que esperaba, ayudar a Felipe Rojas. Así fue como lo explicó el abogado Juan Hernández.

«Eventualmente, una tesis de secuestro también podría ser útil para la defensa de Felipe Rojas. Si la tesis de Felipe Rojas es que actuó amenazado, no actuó solo, que en realidad no fue el autor y que hay otras personas amenazándolo desde afuera, si crea todo ese ambiente, la existencia de un secuestro significa que el motivo ya no es pasional» aseguró el profesional en el matinal de La Red.

Junto con lo que agregó: «La fiscalía está casada con una tesis, pero hay un querellante que va a ir con una tesis distinta. Una tesis que, además, le va a hacer el juego de uno u otro modo a la defensa».