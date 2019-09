Insólito: Perla arrancó pilucho de prostitutas porque no quiso pagarles 26 septiembre

Durante este jueves se dio a conocer una particular situación ocurrida en la calle Seis Norte de Viña del Mar. Pues un hombre debió arrancar desnudo tras negarse a pagar a unas prostitutas por el servicio entregado. El perla no tuvo otra que taparse con el mantel de un restaurante del sector ya que salió como Dios lo echó al mundo.

Este caso, que de acuerdo a lo que informó el diario La Estrella de Valparaíso, es solo parte de la serie reclamos que tienen los vecinos del lugar, quienes aseguran que muchos de los departamentos son arrendados a trabajadores sexuales.

Incluso, uno de los vecinos le contó al medio regional que «el 18 de septiembre fui testigo de un balazo y los gritos de una mujer que salía del segundo piso del edificio. Ella pedía auxilio y llamé a Carabineros».

Junto con esto, el hombre agregó: «Esta joven sangraba en su rostro y me contó que no le querían pagar. Era una prostituta, lo corroboré porque después me mostró imágenes de otras mujeres y hasta la droga que se le vende a los clientes en su interior».

Y esto no es todo, ya que los propios comerciantes del sector reclaman que están perdiendo clientela, gracias a los seguidos disturbios y al ruido del sector, todo a causa de la prostitución.

«Es un barrio residencial y nos están espantando a toda la clientela. Esta semana de los restaurantes se fue mucha gente. Es que hay gritos y garabatos y botan las cajas de trago por todos lados» aseguró una de las empresarias molesta por la situación.

Frente a esto, la gobernadora de Valparaíso, María de loa Ángeles de la Paz, aseguró que «se reiterará la orden para la presencia de carabineros y en materia de salud pública se pondrá en conocimiento del Seremi de Salud».