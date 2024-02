Famosa pareja de actores chilenos se separó: Uno de ellos ya estaría empezando un nuevo romance

A pesar de que febrero es caracterizado como el mes del amor, múltiples han sido los quiebres que la romántica fecha ha tenido que presenciar. Y en las últimas horas se dio a conocer que una nueva pareja chilena no logró llegar hasta marzo.

Se debe mencionar que estos tortolitos se robaron con rapidez el corazón de los fanáticos, quienes quedaron fascinados por como su amor traspasó la pantalla. Sin embargo, con el paso del tiempo ambos chiquillos dejaron de mostrarse juntos.

No obstante, no fue hasta inicios de enero que se sospechó realmente el final de la relación. Esto debido a que durante el cumpleaños de la actriz no se vio por ningún lugar a su enamorado.

Fue Cecilia Gutiérrez quien trajo de vuelta el tema a la mesa. Esto debido a que, durante este fin de semana, filtró que la pareja habría terminado. No solo eso, según consignó Tiempo X, la periodista reveló que el actor «tiene nueva polola».

¿Qué pareja de actores chilenos rompió?

Jugueteando con sus seguidores, la conductora de Bombastic comenzó a soltar chismes, rumores, y posibles verdades. Se debe recordar que los involucrados aún no detallan en que situación se encuentran, ni han mencionado nada sobre su relación.

Sin embargo, Cecilia Gutiérrez reveló, a través de su Instagram, múltiples detalles sobre la querida Daniela Ramírez y Felipe Rojas. Quienes serían la famosa pareja de actores que terminó antes de llegar a marzo.

Se debe recordar que estos actores son reconocidos por sus papeles en «La Ley de Baltazar», donde interpretaban a una enamorada pareja. No obstante, y según mencionó la periodista de espectáculo, el amor se les acabó y el chiquillo ya tendría una nueva enamorada.

¿Quién es la nueva enamorada de Felipe Rojas?

Jugueteando con sus seguidores, la conductora de Bombastic también habló sobre la relación entre Camila Hirane y Ricardo Fernández. Fue en ese contexto que, sin pelos en la lengua, la chiquilla aseguro que «terminaron, ella tiene nueva pareja».

Tras aquella confesión, los seguidores de Cecilia Gutiérrez enloquecieron con preguntas. Entre ellas, alguien consulto si Felipe Rojas y Camila Hirane estaban teniendo algún amorío y si ellos son la nueva relación de la que tanto se hablaba.

«Qué comes que adivinas», fue la interesante respuesta de la periodista.

Una vez más se recuerda que la pareja de actores aún no se pronuncia ante los rumores en torno a su relación.