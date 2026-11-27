Un difícil escenario enfrenta Pedro Barraza, vocalista de Los Viking’s 5, luego de quedar sujeto a medidas cautelares en el marco del caso Pirata Gate. La investigación busca esclarecer presuntas irregularidades en la administración municipal de Coquimbo entre 2016 y 2021.

El pasado jueves, el Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el cantante. Esto, debido a su presunta participación en hechos investigados durante el período en que trabajó como funcionario municipal, en plena pandemia.

Tras salir del tribunal, el intérprete defendió su inocencia. Sin embargo, también debió enfrentar otra preocupación: sus compromisos profesionales con la histórica agrupación tropical.

Por este motivo, Barraza envió un video a sus compañeros de banda. En el registro explicó cómo se encontraba y lamentó no poder acompañarlos durante los próximos espectáculos.

El mensaje de Pedro Barraza a sus compañeros de Los Viking’s 5

“Yo ya aquí en la casa, un poco más tranquilo. Lo único nomás preocupado porque yo sé que tenía que haber trabajado con ustedes esta semana”, comentó el cantante.

Además, confirmó que estará ausente de las próximas presentaciones. En ese contexto, le deseó éxito al músico que ocupará su puesto temporalmente.

El vocalista también aprovechó la instancia para agradecer el respaldo que ha recibido de sus compañeros en medio de este complejo escenario.

“Yo les agradezco a todos ustedes el apoyo moral que me están dando porque de verdad lo necesito mucho en este rato”, expresó.

Sus palabras no pasaron inadvertidas para Edson Nuñez, director musical y bajista de Los Viking’s 5. El músico respondió públicamente con un mensaje de apoyo.

“No estás pasando esto solo compañero, aquí estamos sin apuro, sin juicios”, escribió. Además, manifestó sus deseos de reencontrarse pronto con Barraza sobre los escenarios.

Por otra parte, según información obtenida por La Cuarta, la agrupación ya tendría definido quién reemplazará al histórico vocalista durante su ausencia.

Se trata de Francisco Contreras, güirista y corista de Los Viking’s 5, quien asumirá temporalmente la voz principal de la banda.

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