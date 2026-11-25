Chanchiguagui pregunta al aire por las palabras favoritas de los auditores: no aguantó la risa con sus peculiares respuestas Nuestro querido locutor le preguntó a los auditores por su palabra favorita y sus creativas respuestas dejaron un divertido momento en Radio Corazón. 25 Nov, 2026. 16:05 hrs Por Diego Muñoz Radio Corazón VIDEOS RELACIONADOS Auditora reveló que su pareja la engañó con su mamá, lo perdonó y se casó: la reacción del Rumpy lo dice todo «Un aplauso al cielo»: Las sentidas palabras de Pato Torres y Julio Stark tras el sensible fallecimiento de Delfina Guzmán «Se destapó el guatero en el estacionamiento»: El bochornoso accidente grado 4 que dejó plop al Rumpy Pronóstico del tiempo en Santiago por Jaime Leyton: ¿Qué días se registrarán 33 °C esta semana? Vibra Fest 2026 en Parque Cerrillos: guía completa con artistas, entradas, horarios y cómo llegar Mon Laferte llegará al Estadio Nacional con su «Femme Fatale Tour»: revisa cuándo es y cómo comprar entradas Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado