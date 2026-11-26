La periodista Scarleth Cárdenas compartió una nueva actualización sobre su estado de salud. La comunicadora, quien recientemente confirmó que padece cáncer de mama, entregó detalles del diagnóstico que recibió después de someterse a distintos exámenes médicos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Cárdenas reveló que la enfermedad también presenta metástasis en los huesos. Pese a la complejidad del escenario, aseguró que enfrenta este proceso con tranquilidad y determinación.

“Estoy tranquila. Pienso hacia atrás y digo: ‘Bueno, tanto que me gustaba el deporte’. Pero a veces la vida pone estas pruebas difíciles y hay que salir adelante de a poquito”, expresó.

En el registro, también destacó la importancia del apoyo que ha recibido durante estos días. Según explicó, mantener una actitud positiva es fundamental para afrontar esta etapa.

“Siempre pienso: ‘Todo lo que de mí dependa va a estar’. Ahí está mi energía, que viene también de todos ustedes. Y se los agradezco tanto”, agregó.

El mensaje de Scarleth Cárdenas a las mujeres

Durante su testimonio, la periodista también recordó su experiencia acompañando a pacientes con cáncer de mama. Durante 15 años trabajó como voluntaria, apoyando a mujeres que enfrentaban esta enfermedad.

Sin embargo, reconoció que vivir este diagnóstico en primera persona representa una experiencia completamente diferente.

“Distinto es verlas, aprender, estudiar que vivirlo. Les pido a todas las mujeres que se cuiden. La vida cambia muy rápido. Incluso a veces los exámenes te dicen que todo va bien y miren lo que puede ocurrir en un segundo”, reflexionó.

Asimismo, Cárdenas se refirió al impacto emocional que implica atravesar una situación de estas características. En ese contexto, recordó que también es importante permitirse expresar los sentimientos.

“Hay momentos que uno tiene que permitirse llorar”, manifestó al finalizar su mensaje.

Finalmente, la comunicadora dedicó palabras de agradecimiento al equipo médico que la acompaña durante este proceso. También valoró las muestras de cariño y los mensajes de apoyo que ha recibido de sus seguidores.

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