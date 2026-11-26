Las cenas de empresa, celebraciones de fin de año y lanzamientos de productos buscan cada vez más convertirse en experiencias diferentes. La elección del lugar, la gastronomía y la ambientación son parte importante de estos encuentros, que ya no se limitan a una comida tradicional.

En Las Condes existe una alternativa que apuesta por combinar estos elementos en un mismo espacio. Su propuesta contempla celebraciones corporativas, reuniones con clientes, aniversarios, cocktails, presentaciones de marca y encuentros de equipos, con formatos adaptables a las necesidades de cada organización.

Cenas y celebraciones: el lugar que apuesta por experiencias fuera de lo común

El recinto cuenta con distintos ambientes inspirados en la magia y la fantasía, permitiendo organizar desde reuniones íntimas hasta eventos de mayor convocatoria. Sus salones principales tienen capacidad para entre 100 y 120 personas, mientras que otros espacios ofrecen experiencias con barras de cocktails y ambientaciones temáticas.

La propuesta gastronómica también es flexible. Las empresas pueden optar por brunch, cocktails de pie, cenas con servicio a la mesa o preparaciones diseñadas especialmente para cada ocasión. La idea es adaptar los platos, el servicio y los tiempos según el tipo de actividad.

Entre sus espacios destacan el Salón Taberna y el Gran Salón de Honores, ambos con capacidad para grupos numerosos. También cuentan con La Barra Mágica, donde la preparación de cocktails suma un componente escénico, e Incantum Express, un ambiente inspirado en vagones encantados.

Así, una cena de fin de año, un lanzamiento o una actividad de reconocimiento puede incorporar la ambientación y la gastronomía como parte de la experiencia, ofreciendo una alternativa a los formatos corporativos tradicionales.

El espacio está ubicado en Presidente Riesco 5330, local 105, en Centro Parque, Parque Araucano, Las Condes, y dispone de alternativas para distintos tipos de celebraciones y encuentros empresariales.

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