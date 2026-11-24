El futuro de Vértigo Extremo estaría lejos de estar asegurado. A pocas semanas de su estreno, el estelar de Canal 13 enfrentaría dificultades para cumplir con las expectativas de la señal. Por este motivo, la estación estaría evaluando poner fin al espacio antes de que termine su primera temporada.

La información fue dada a conocer por la periodista Fany Mazuela en el programa Zona de Estrellas. Durante la conversación, la panelista entregó detalles sobre el complejo escenario que atravesaría el espacio conducido por Pamela Díaz y Sergio Lagos.

De acuerdo con sus antecedentes, el programa no habría logrado los resultados esperados en sintonía. A esto se sumaría el alto presupuesto que requiere cada capítulo.

“Podría llegar a su fin antes del cierre de la temporada”, adelantó Mazuela.

La periodista también destacó el trabajo de los animadores, aunque aseguró que sus esfuerzos no habrían sido suficientes para revertir el panorama.

“Lamentablemente, aunque los conductores Pamela Díaz y Sergio Lagos le han puesto todo, no ha prosperado el programa, no rinde los frutos que debería haber rendido y además es muy caro de hacer”, comentó.

Acusan falta de rumbo y elevados costos en Vértigo Extremo

Otro de los puntos que abordó Fany Mazuela tendría relación con las decisiones editoriales del estelar. Según explicó, existirían diferencias entre los ejecutivos respecto al contenido que debería tener cada emisión.

“También me dicen que hay ejecutivos que meten las manos en los capítulos y que hay semanas que piden más farándula y a la otra semana piden menos farándula. No tienen un norte muy definido”, sostuvo.

Sin embargo, el presupuesto sería uno de los factores que más complicaría la continuidad del espacio.

“Sale súper caro. El invitado sale más caro llevarlo a Vértigo Extremo que al estelar”, afirmó la periodista.

En medio del análisis, Hugo Valencia sumó otro antecedente relacionado con los pagos a los invitados. El panelista aseguró que quienes participan en Vértigo Estelar, programa conducido por Martín Cárcamo y Tita Ureta, recibirían cerca de $2 millones por su aparición.

En el caso de Vértigo Extremo, esa cifra sería incluso mayor, según lo expuesto durante el espacio de Zona Latina.

Por ahora, Canal 13 no ha entregado un pronunciamiento oficial sobre una eventual cancelación. Por lo tanto, el posible término anticipado del programa continúa siendo una versión surgida desde el panel televisivo.

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