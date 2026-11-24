El mundo del espectáculo nacional está de luto tras confirmarse la muerte de Delfina Guzmán. La reconocida actriz falleció a los 98 años y deja una extensa trayectoria que la convirtió en uno de los nombres más importantes de las artes escénicas chilenas.

La noticia fue comunicada por su familia. Nacida el 7 de abril de 1928 en Santiago, la intérprete comenzó su carrera profesional en 1956. Desde entonces, desarrolló un camino artístico que se extendió por más de siete décadas.

Uno de los capítulos más significativos de su carrera estuvo ligado al Teatro Ictus. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, Guzmán se convirtió en una figura relevante de la resistencia cultural. Junto a sus compañeros, utilizó el teatro como un espacio para expresar críticas sociales y políticas mediante el humor y la sátira.

Sin embargo, su talento también conquistó a millones de televidentes. Durante la época dorada de las teleseries de TVN, participó en exitosas producciones que permanecen en la memoria del público.

Entre ellas destacan Sucupira, La Fiera, Romané y Pampa Ilusión. También tuvo una recordada participación en El circo de las Montini, donde interpretó a Olga Primera Montini, uno de los personajes más emblemáticos de la ficción nacional, según consignó ADN.

Gobierno decreta duelo oficial por la muerte de Delfina Guzmán

Las reacciones tras conocerse su fallecimiento no tardaron en llegar. Una de ellas fue la del ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, quien dedicó un mensaje a la actriz mediante su cuenta de X.

En su publicación, la autoridad destacó el aporte de la intérprete a la cultura nacional y el cariño que consiguió entre distintas generaciones.

“Hoy Chile despide a Delfina Guzmán (1928-2026). Durante más de 70 años nos regaló su talento, su humor y su humanidad, y se ganó un lugar en el corazón de generaciones”, escribió.

Posteriormente, el secretario de Estado envió sus condolencias a los familiares de la artista y a toda la comunidad vinculada al mundo de las artes.

“Gracias por tanto, querida Delfina. Mi abrazo a su familia y a la comunidad artística”, agregó.

Además, el ministro confirmó que el Gobierno decretó duelo oficial en homenaje a la destacada actriz. La medida regirá durante dos jornadas, en reconocimiento a su aporte al patrimonio artístico y cultural del país.

Al respecto, informó que el “Gobierno de Chile decreta duelo oficial para los días 24 y 25 de noviembre, con motivo del fallecimiento de la destacada actriz nacional Delfina Guzmán (1928-2026), en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura y las artes de nuestro país”.

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