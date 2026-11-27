Una impactante confesión realizó René Puente, conocido popularmente como el Tío René. El influencer chileno recordó uno de los períodos más difíciles de su vida y habló sin filtros sobre su pasado con las drogas.

El creador de contenido participó en una extensa entrevista con el canal de YouTube AndyTV. En la conversación, repasó los problemas que enfrentó por su consumo de sustancias y cómo logró cambiar el rumbo de su vida.

Durante el diálogo, el Tío René reconoció que durante años mantuvo una fuerte dependencia de la pasta base. Una adicción que marcó profundamente su día a día y que lo llevó a atravesar momentos complejos.

Sin embargo, aseguró que recibió una ayuda fundamental para comenzar a salir de ese escenario. Se trata de Diego González, conocido por impulsar diferentes realities digitales.

Según relató, él tuvo un papel clave para motivarlo a levantarse y buscar una nueva oportunidad.

«Él me obligó a levantarme del suelo (…) ahí dije: ‘ya, ahora tengo que afirmarme, es la última oportunidad que me está dando el Señorcito, tengo que aprovecharla nomás’», recordó.

La cruda confesión del Tío René sobre su adicción

En otro momento de la entrevista, René Puente entregó detalles sobre la gravedad que alcanzó su dependencia. Incluso recordó las condiciones físicas en las que llegó a algunas de sus apariciones públicas.

«Yo la última vez llegué para acá con mis labios partidos, rotos, con la cera. Yo fumaba pasta. En todos los canales que me entrevistan lo digo: yo fui adicto a la pasta, me levantaba y me acostaba fumando», confesó.

Pese a ese duro pasado, el influencer aseguró que lleva varios años sin consumir pasta base. Una decisión que, según sus palabras, ha sido fundamental para recuperar su bienestar.

«Hace seis años no hay nada en mi cuerpo. Estoy totalmente sano y no quiero más. Ahora me falta dejar la pura falopa», concluyó.

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