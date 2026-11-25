Un nuevo conflicto marcará el próximo capítulo de «Volverías con tu ex? 2». Esta vez, Nicole Moreno, conocida como Luli, y Bárbara Córdoba protagonizarán un tenso enfrentamiento que llegará incluso a los golpes.

El episodio ocurrirá durante una competencia encabezada por Yamila y Joaquín. La actividad buscaba medir cuánto conocían los participantes a sus compañeros de encierro.

La dinámica contemplaba dos etapas. En la primera, las mujeres debían responder preguntas sobre los hombres del reality. Luego, ellos tendrían que reconocer características y frases de sus compañeras.

Para conseguir los puntos, los participantes debían correr hacia las fotografías de quienes consideraban que correspondían a cada respuesta.

Luli y Bárbara Córdoba protagonizaron violento enfrentamiento en reality de Mega

Sin embargo, la competencia rápidamente comenzó a subir de tono. Durante una de las rondas, Luli se lanzó en reiteradas ocasiones sobre Bárbara. La situación obligó a Joaquín a intervenir.

«Luli Nicole Moreno, por favor, deja de golpear a Bárbara, es la tercera vez. Es chiquitita pero peligrosa, te digo», comentó el conductor entre risas.

La respuesta de la argentina anticipó que el conflicto podía escalar. «Te digo que hay consecuencias», advirtió.

Pero el momento más complicado llegaría durante una ronda de desempate. Bárbara y Estefi quedaron igualadas, por lo que los animadores preguntaron quién había tenido un romance con Ludmila.

En medio de la carrera hacia las fotografías, Faloon empujó a Estefi para impedir que sumara el punto. Con esto, permitió que Bárbara llegara hasta la imagen de Kaoto.

Fue entonces cuando Luli volvió a lanzarse sobre la argentina. Esta vez, Bárbara reaccionó con una patada y Nicole Moreno respondió de la misma manera.

La situación provocó la furia de Córdoba, quien encaró directamente a la exchica reality.

«¿Qué me pateas? Me volvés a tocar y te parto en ocho, me volvés a tocar y te hago mierd…, ¿qué venís acá?», lanzó visiblemente molesta.

Luli no tardó en defenderse y respondió: «¡Tú me empujaste primero!».

Sin embargo, la discusión continuó con nuevos insultos y advertencias por parte de la participante argentina.

«Vos estás yendo donde yo y de manera agresiva, así que después sin llorar… No te hagas la pelotuda, después pones cara de hue… y no sos ninguna hue…», agregó.

El enfrentamiento no sería la única consecuencia que dejaría la competencia. Estefi también terminaría afectada por la actividad, luego de sufrir una lesión en uno de sus tobillos.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google