La partida de Delfina Guzmán generó numerosas reacciones en el mundo de la cultura y la política chilena. La reconocida actriz falleció a los 98 años, según confirmó su familia durante la mañana de este martes 24 de noviembre.

Una de las despedidas que llamó la atención fue la del expresidente Gabriel Boric. A través de su cuenta de X, el exmandatario dedicó unas sentidas palabras a la intérprete y destacó la huella que dejó en la historia de las artes escénicas nacionales.

«Se fue Delfina la Grande, la Matriarca, la Decana. Una mujer gigante que enorgullece a Chile», escribió inicialmente.

Luego, Boric expresó el cariño que sentía por la actriz y aseguró que su trabajo seguirá vigente para las próximas generaciones.

«Te queremos tanto Delfina Guzmán!! Tu legado seguirá presente para todas las generaciones que vendrán. Hoy te despedimos celebrando tu vida. Un abrazo apretado a su familia y a tod@s sus colegas», agregó en la publicación.

Se fue Delfina la Grande, la Matriarca, la Decana. Una mujer gigante que enorgullece a Chile. Te queremos tanto Delfina Guzmán!! Tu legado seguirá presente para todas las generaciones que vendrán. Hoy te despedimos celebrando tu vida. Un abrazo apretado a su familia y a tod@s sus colegas. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 24, 2026

La despedida de Chileactores

Las muestras de reconocimiento también llegaron desde Chileactores. La organización utilizó su cuenta de Instagram para comunicar el fallecimiento de quien fue una de sus integrantes más queridas y admiradas.

En su mensaje, destacaron los siete décadas de trayectoria de Guzmán y su importante aporte al cine, el teatro y la televisión chilena.

«Con mucha tristeza lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra compañera, querida y admirada, Delfina Guzmán, a la edad de 98 años. Reconocida actriz de cine, teatro y televisión, su imagen y su voz está grabada en la memoria de millones de chilenas y chilenos.», escribieron.

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