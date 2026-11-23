Profesora pone ranchera en pleno recreo: así reaccionaron sus alumnos y video ya es viral en redes sociales Un docente puso un clásico de Los Charros de Lumaco en un parlante durante el recreo. Sus motivados estudiantes no dejaron pasar la oportunidad y lo que ocurrió ya es viral en redes sociales.

Tiktok La Profe Paolita