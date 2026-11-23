Profesora pone ranchera en pleno recreo: así reaccionaron sus alumnos y video ya es viral en redes sociales Un docente puso un clásico de Los Charros de Lumaco en un parlante durante el recreo. Sus motivados estudiantes no dejaron pasar la oportunidad y lo que ocurrió ya es viral en redes sociales. 23 Nov, 2026. 12:50 hrs Por Diego Muñoz Tiktok La Profe Paolita VIDEOS RELACIONADOS Intentó motivar a otras jóvenes a seguir sus pasos de vender contenido, pero El Rumpy la frenó con potente reflexión ¿Cuándo será el día más caluroso de la semana? Pronostican máximas de 33°C para Santiago, según Iván Torres Le preguntan a Alanys Lagos si le gustaría colaborar con María José Quintanilla: esta fue su respuesta Auditora casada se metió con su jefe después de un asado laboral y ahora vive un infierno: ojo al consejo del Rumpy "Trollean" a conductoras de Mega en plena reacción del Miss Universo: broma no pasó desapercibida y ya es viral en redes sociales El emotivo mensaje de Sammis Reyes tras sufrir una dolorosa pérdida familiar: "Prometo continuar con tu legado" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado