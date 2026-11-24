«Un aplauso al cielo»: Las sentidas palabras de Pato Torres y Julio Stark tras el sensible fallecimiento de Delfina Guzmán Nuestros locutores no dejaron pasar la oportunidad de despedirse y homenajear a la destacada actriz, quien falleció a los 98 años. 24 Nov, 2026. 14:59 hrs Por Diego Muñoz Radio Corazón VIDEOS RELACIONADOS Auditora reveló que su pareja la engañó con su mamá, lo perdonó y se casó: la reacción del Rumpy lo dice todo «Se destapó el guatero en el estacionamiento»: El bochornoso accidente grado 4 que dejó plop al Rumpy Pronóstico del tiempo en Santiago por Jaime Leyton: ¿Qué días se registrarán 33 °C esta semana? Profesora pone ranchera en pleno recreo: así reaccionaron sus alumnos y video ya es viral en redes sociales ¿Lo sabías? Este es el pequeño cambio en una conocida pose sexual que puede ayudar en el orgasmo y placer femenino, según expertos ¿Sale de pantalla? Revelan que conocido programa de Canal 13 no habría cumplido con las expectativas y lo sacarían del aire antes de tiempo Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado