Tío René impacta con desgarradora reacción tras muerte de JB The Voice: envió especial mensaje a su familia

La muerte de JB The Voice generó una ola de reacciones en redes sociales. El fallecimiento de Juan Basso, nombre real del cantante, golpeó especialmente a quienes compartieron con él en el mundo digital.

Uno de ellos fue René Puente, conocido popularmente como Tío René. El creador de contenido no pudo ocultar su tristeza y protagonizó un emotivo momento al recordar a su amigo.

Cabe recordar que JB The Voice permanecía internado desde agosto en el Hospital San Juan de Dios. Durante esos meses, el artista utilizó sus redes sociales para informar sobre su delicado estado de salud.

En una de sus publicaciones, reveló las complicaciones que enfrentaba tras una intervención quirúrgica.

«Luchando contra una septicemia por una operación de hernia y quiste, tres catéteres en mi cuerpo; solo Dios sabe si vivo después de esto», escribió en aquella oportunidad.

Su situación había generado preocupación entre sus seguidores y cercanos. Además, mantenía vínculos con distintas figuras de internet e incluso era considerado parte del denominado Torneo de Cell.

Tío René se quebró al despedir a JB The Voice

Tras conocerse la noticia, René Puente abordó la muerte de su amigo durante una transmisión en vivo por TikTok.

En medio del contacto con sus seguidores, el influencer reconoció que estaba profundamente afectado. También recordó las distintas ocasiones en que compartieron.

«Estoy con harta pena, porque igual compartí hartas veces con él y que se fuera así… estoy mal», expresó visiblemente emocionado.

«Quiero dedicarle unas palabras a la familia de JB The Voice: harta fuerza, que estén bien y todos estamos mal por la muerte de él. Que se cuiden, harta fuerza mi gentecita», manifestó.

Dr Maki Gero también entregó palabras

Otra persona que reaccionó al fallecimiento fue Dr. Maki Gero, representante del creador de contenido. En su intervención, salió en defensa de René Puente y aclaró que las bromas que intercambiaban nunca tuvieron una intención negativa.

«A pesar que hueveaban con el René y se ‘tiraba la pelá’, nunca fue en serio (…) para la gente mal hablada, para aquellos que lo mataron varias veces, les va a llegar el karma», señaló.

Finalmente, también cuestionó a quienes difundieron rumores sobre la supuesta muerte del artista mientras permanecía hospitalizado.

«No hay que ser mala leche, no hay que matar a las personas. Hay varios que disfrutaban diciendo: ‘se murió’, pero el loquito estaba luchando por su vida», agregó.

El cantante falleció tras permanecer internado desde agosto. Su partida provocó diversas reacciones entre sus cercanos, incluido el influencer René Puente.

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