¡Últimas entradas! De las exitosas series al escenario chileno: la famosa actriz que tendrá un encuentro con sus fanáticos este domingo

La actriz tailandesa Freen Sarocha se prepara para encontrarse con sus fanáticos chilenos. La intérprete llegará por primera vez a Santiago este domingo 8 de noviembre, con un evento programado para las 20:00 horas en la Cúpula del Parque O’Higgins.

La artista encabezará «Velvet Dream Dawn», un fan meeting que incluirá conversaciones, juegos, concursos e instancias de interacción con el público. La actividad contará con traducción y busca acercar a sus seguidores a la intérprete.

Sarocha alcanzó reconocimiento internacional gracias a «GAP: The Series», producción estrenada en 2022 que se convirtió en uno de los fenómenos del género Girls’ Love (GL). Posteriormente, consolidó su popularidad con «The Loyal Pin», ampliando su comunidad de seguidores en distintos países.

El éxito de estas producciones también refleja el crecimiento de las historias románticas entre mujeres en la industria audiovisual tailandesa. Las plataformas digitales y los subtítulos facilitaron su llegada a públicos de Latinoamérica y otras regiones.

La carrera de Freen también ha trascendido las pantallas. La actriz fue nombrada primera embajadora tailandesa de Valentino, incorporándose al circuito internacional de la moda de lujo.

Su visita a Chile forma parte de su primera gira por Latinoamérica, según informó la organización. La cita permitirá a sus seguidores participar en una experiencia presencial junto a una de las figuras más reconocidas del Girls’ Love tailandés.

Últimas entradas para Freen Sarocha en Chile

El fan meeting «Velvet Dream Dawn» se realizará este domingo 8 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Cúpula del Parque O’Higgins.

Las últimas entradas se encuentran a través de PuntoTicket.

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