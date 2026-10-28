Karol Lucero no se quedó callado ante burlas de Rai por su físico y lanzó una frase que dio que hablar: «Mientras ustedes…»

Karol Lucero respondió sin filtro a las burlas que Raimundo Cerda habría realizado sobre su físico en medio de su ingreso a Volverías con tu ex? 2. Un registro de la conversación comenzó a circular en redes sociales antes de la emisión del episodio.

La polémica llegó hasta las historias de Instagram del exrostro de Yingo. Allí, uno de sus seguidores le comentó que Rai se habría referido a él como “niñito”, en alusión a su apariencia y estatura.

El episodio ocurrió tras la llegada de Lucero al reality de Mega. Su ingreso estuvo marcado por un tenso reencuentro con Faloon Larraguibel, su expareja. Luego, el comunicador también tuvo un primer intercambio con Raimundo Cerda, actual pareja de la exchica Yingo.

La reflexión de Karol Lucero tras comentario de Raimundo Cerda

Ante el comentario de su seguidor, Karol cuestionó que las críticas sobre el aspecto físico sigan presentes en la televisión y las redes sociales.

“¿Cómo en el 2026 vamos a estar hablando de cuerpos ajenos?”, planteó.

El comunicador también aseguró que lleva años acostumbrado a recibir comentarios sobre su apariencia. En esa línea, recordó que mide 1,65 metros y que siempre ha sido delgado.

“Si hablas de una mujer, bueno, sería condena nacional, pero quizás como soy yo, va a dar lo mismo”, sostuvo. Con esa frase, apuntó a lo que considera una diferencia en la manera de juzgar el físico de hombres y mujeres.

Sin embargo, Lucero dejó claro que su apariencia no es lo que más le preocupa. El exrostro televisivo destacó que continúa enfocado en su bienestar y en adquirir nuevos conocimientos.

“Nunca he dejado de estudiar y de aprender cosas nuevas”, afirmó.

“Eso marca la diferencia, precisamente para que musculines siempre se pregunten ‘¿este hueón cómo lo hace? Siempre ha andado con chicas guapas’… Mientras ustedes se lo preguntan, uno lo hace”, continuó.

Finalmente, el comunicador cerró su reflexión con una frase que destacó entre sus seguidores y que puso el foco en la importancia del intelecto por sobre la apariencia. “Tu cuerpo te lo puedes hasta inyectar; la materia gris, no”, cerró.

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