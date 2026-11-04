Camila Nash rompe el silencio tras burlas de Francisca Merino y cuestiona al Panel de Alfombra Roja: duro mensaje

La polémica entre Camila Nash y Francisca Merino sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la exchica reality apuntó contra el panel de Alfombra Roja, luego de cuestionar las burlas que recibió y la reacción de quienes presenciaron el momento.

A través de Instagram, la exparticipante de Volverías con tu ex? 2 manifestó su molestia. Sin embargo, sus críticas no estuvieron dirigidas únicamente a la actriz, sino también a los integrantes del espacio de Canal 13.

En particular, Nash cuestionó que ninguno de ellos interviniera. Además, hizo hincapié en que los panelistas llevaban el corazón de la Teletón en sus pechos.

“No puedo creer que todo el panel de alfombra roja de Canal 13 con el corazón de la Teletón se preste para este show”, escribió inicialmente.

Luego, apuntó contra quienes se rieron de la situación y cuestionó su comportamiento fuera de pantalla.

“Y aunque no lo creas, todas esas personas que están celebrando este bullying son padres y se jactan de tener a sus hijos en los colegios más caros de la capital”, agregó.

Pero sus descargos no terminaron ahí. En la sección de comentarios, Camila Nash volvió a referirse a Francisca Merino, quien había asegurado ser un rostro A, al igual que Francisca García-Huidobro.

Frente a esa comparación, la influencer defendió su postura y cuestionó los comentarios de la actriz.

“Un verdadero rostro A no humilla a otras mujeres por su ocupación laboral. Un verdadero rostro A no discrimina a las personas por su ideología política”, manifestó.

Asimismo, apuntó contra lo que considera una resistencia de algunas figuras tradicionales de la televisión frente a la llegada de nuevos rostros.

“Que venga gente nueva con ideas diferentes, te cagas de miedo”, lanzó.

Finalmente, Nash dedicó unas palabras directamente a Francisca Merino y Francisca García-Huidobro. En ellas, dejó claro que no permitirá que los comentarios afecten su autoestima.

“Y no me vas a bajar, Pancha, y tú tampoco, Francisca. A mí no me van a callar, a mí no me van a insegurizar, yo sé lo que valgo”, sentenció.

Francisca Merino ofreció disculpas a Camila Nash

En medio de la controversia, Francisca Merino también se refirió a lo ocurrido. Durante la edición de ayer de Alfombra Roja, la actriz aprovechó un momento del programa para disculparse públicamente con Nash.

“Ayer me referí a la Camila Nash, así que quiero aprovechar de darle las disculpas correspondientes porque, como comunicadora, fue un error referirme a su físico, así que disculpa”, expresó.

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