Hijo de famoso comediante denuncia abandono de su padre y revela dolorosos episodios familiares: «Fue bastante traumático»

El vínculo entre Ricardo Rodríguez, conocido popularmente como Zip Zup, y su hijo Matías estaría marcado por una serie de episodios dolorosos. Así lo reveló el joven de 26 años, quien decidió hablar públicamente sobre la relación que ha mantenido con el comediante.

En conversación con Página 7, el hijo del humorista recordó distintos momentos de su infancia y adolescencia. Según relató, su padre estuvo ausente durante gran parte de esas etapas, situación que habría dejado profundas huellas en su vida.

Matías contó que sus padres se separaron cuando él tenía apenas cuatro años. Sin embargo, uno de los recuerdos que más lo marcó ocurrió tres años después, cuando tenía siete, según consignó el medio mencionado.

“Cuando yo tenía siete años, él nos llevó a conocer su casa, justo el día en que se estaba casando con la pareja. Fue bastante traumático. Y me persiguió durante años ese recuerdo”, recordó.

El joven también mencionó una ausencia que le provocó especial decepción durante su etapa escolar. Según explicó, invitó a su padre a la ceremonia de octavo básico, pero este nunca llegó.

“Cuando yo salí de octavo básico lo invité con la ilusión de que él fuera y estuviera ahí, nunca llegó. No dio explicaciones ni nada”, afirmó.

Matías Rodríguez recordó las dificultades económicas que enfrentó junto a su familia

Otro de los aspectos que abordó fueron las dificultades económicas que vivió junto a su madre y su hermano después de la separación.

De acuerdo con su testimonio, durante varios meses debieron alimentarse principalmente de arroz y pollo. La situación lo llevó a comenzar a trabajar a los 16 años para ayudar económicamente en su hogar.

Pese a ese escenario, Matías logró continuar sus estudios y posteriormente obtuvo un título técnico. Sin embargo, aseguró que su padre tampoco estuvo presente en ese importante logro personal.

“Él tampoco supo que yo me titulé. Jamás recibí felicitaciones ni nada”, expresó.

Por otra parte, Rodríguez se refirió a los conflictos judiciales que habría mantenido con el comediante por concepto de pensión alimenticia. En ese contexto, aseguró que su padre incluso habría enfrentado una orden de arresto.

“Ha tenido orden de arresto por pensión alimenticia, todo lo que permite la ley. Todavía me paga pensión, porque sigo estudiando la ingeniería que siempre he querido tener”, explicó.

Finalmente, el joven abordó cómo le ha afectado observar la relación que Zip Zup mantiene con los hijos que tuvo posteriormente.

“Fue mucho tiempo que yo vi que él demostraba ser el padre que yo siempre quise tener cuando era chico”, concluyó.

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