Querido personaje del humor confirma inesperada salida de «El Club de la Comedia»: «Nos vamos felices…»

Una inesperada noticia sorprendió a los seguidores de Popín. El popular personaje interpretado por Pablo Zamora ya no formará parte de «El Club de la Comedia», espacio humorístico de Chilevisión al que se había incorporado recientemente.

Su regreso a la televisión se concretó hace apenas un mes. Desde entonces, sus apariciones generaron positivos comentarios en redes sociales, donde varios usuarios celebraron volver a ver al recordado personaje.

Sin embargo, su paso por el programa llegó a su fin. Fue el propio Pablo Zamora quien confirmó la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una reflexión sobre esta experiencia.

«Nuestra participación en el programa llegó a su fin. Nos vamos ‘felices’», escribió el humorista durante este martes.

Pero fiel al particular estilo de Popín, también aprovechó de lanzar una irónica frase sobre su despedida. «No todos los días se tiene la oportunidad de abandonar un éxito de esta magnitud», comentó.

Pablo Zamora hizo un balance de su regreso a la televisión

Más allá de la salida del espacio de CHV, el comediante destacó lo que significó volver a interpretar a Popín frente al público.

«Fue entretenido volver a la televisión con Popín, reencontrarnos con el público y comprobar que este personaje sigue tan vivo como siempre», expresó.

Asimismo, valoró la recepción que tuvieron sus intervenciones y aseguró que nunca estuvo entre sus intenciones modificar la esencia del personaje.

«Nos enorgullece haber sido fieles a nuestro humor, sin cambiar nuestra esencia», señaló en la descripción de la publicación.

En esa misma línea, agradeció a quienes respaldaron esta nueva etapa. «Sabemos que hay mucha gente que lo entiende, lo disfruta y lo valora. Gracias a todos los que nos acompañaron, comentaron y compartieron nuestras apariciones», agregó.

Pese a su despedida de «El Club de la Comedia», Pablo Zamora dejó claro que esto no significa el final de Popín. Por el contrario, confirmó que continuará realizando presentaciones en vivo.

«¡Popín sigue vivo! Nos seguiremos viendo por otros lados. Dicen que hay que retirarse en la cima. Nosotros preferimos no esperar tanto. Y recuerden… ¡¡¡ESTO ES MUY PENCA!!!, pero pudo ser peor», concluyó.

De hecho, el personaje ya tiene una próxima presentación agendada. Según adelantó el humorista, este fin de semana llegará con su espectáculo a Estudio 13, donde podrá reencontrarse con sus seguidores.

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