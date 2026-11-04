Chino Ríos subió extraño post y mencionó a Leo Rey, Alexítico y «Danielita»: dejó a todos descolocados 

Marcelo «Chino» Ríos volvió a generar comentarios en redes sociales tras compartir una publicación que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

Esta vez, el exnúmero uno del tenis mundial sorprendió con un mensaje relacionado con dos conocidos personajes de la música urbana y tropical: Leo Rey y Alexítico.

Todo comenzó cuando Ríos publicó una fotografía del exvocalista de La Noche en su cuenta de Instagram. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el texto que decidió acompañar la imagen.

En su mensaje, el exdeportista calificó al cantante como «el más brígido». Además, hizo una inesperada mención a una mujer llamada Danielita y lanzó una particular pregunta sobre Alexítico.

El extraño mensaje del Chino Ríos que desconcertó a sus seguidores

«El más brígido, pero la Danielita es mía que cosa más tierna, quién chucha es Alexítico. Los felicito. Besitos», escribió el exesposo de Paula Pavic.

Las palabras del Chino Ríos no tardaron en generar interrogantes. Esto, principalmente porque no entregó mayores antecedentes sobre la relación entre los involucrados ni explicó el sentido de su comentario.

De hecho, la publicación terminó desapareciendo de su perfil. No obstante, antes de que la eliminara, varios usuarios alcanzaron a reaccionar y dejaron divertidos comentarios.

«Está curao mi niño»; «Como dijo tu amigo personal Diego Armando nomas» y «El chino y sus posteos random», fueron algunas de las respuestas que recibió el extenista.

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