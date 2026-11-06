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¿Se acerca una ola de calor a Santiago?: El inesperado pronóstico de Jaime Leyton para los próximos días

Jaime Leyton advierte sobre un marcado contraste térmico en Santiago, donde la temperatura máxima pasará de los 18 °C a alcanzar los 33 °C el domingo.

06 Nov, 2026. 15:31 hrs

 

 

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