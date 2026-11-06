¿Se acerca una ola de calor a Santiago?: El inesperado pronóstico de Jaime Leyton para los próximos días Jaime Leyton advierte sobre un marcado contraste térmico en Santiago, donde la temperatura máxima pasará de los 18 °C a alcanzar los 33 °C el domingo. 06 Nov, 2026. 15:31 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Stefan Kramer sorprende al imitar a Paty Maldonado en Vértigo: esta fue su reacción Ganó $8 millones de pesos en el casino, invitó a su amigo a Reñaca y le hizo inesperado regalo: nunca se olvidará lo que pasó esa noche ¿Lluvia en Santiago? Jaime Leyton anticipa su pronóstico para este viernes en la capital Marti Palacios es distinguido entre los 100 Líderes Mayores 2026: histórico músico recibió especial homenaje María Becerra inicia una nueva era musical con «TÚ SIN YO»: así suena su próximo proyecto «LURE» Panorama familiar para el verano: cómo, cuándo y dónde disfrutar de FestiKids Summer 2027 Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado