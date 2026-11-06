María Becerra inicia una nueva era musical con «TÚ SIN YO»: así suena su próximo proyecto «LURE»

María Becerra comienza una nueva etapa en su carrera. La artista argentina estrenó «TÚ SIN YO», primer sencillo de «LURE», proyecto con el que explora nuevos sonidos y se acerca al R&B.

El lanzamiento llega después de «QUIMERA», su tercer álbum de estudio. En ese trabajo, la cantante desarrolló un universo conceptual a través de cuatro alter egos: Maite, Jojo, Shanina y Gladys. Ahora, busca mostrar otra faceta de su identidad musical.

La artista comenzó a adelantar esta transformación el pasado 19 de octubre. «La misma piel. Otros instintos», escribió al presentar «LURE». Luego compartió fragmentos de música inédita y mensajes que anticipaban el estreno.

Este nuevo capítulo llega en uno de los momentos más exitosos de su trayectoria. Actualmente, María Becerra registra 16,1 millones de oyentes mensuales en Spotify. Además, agotó dos conciertos en el Estadio River Plate y ocho funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires.

María Becerra confirma regreso a Chile

Mientras presenta su nueva música, la cantante continúa con el «QUIMERA 360° TOUR», espectáculo que combina canciones, narrativa y una propuesta audiovisual inmersiva.

La gira llegará a Chile el próximo 1 de diciembre, con un concierto en el Santander Arena. Las entradas están disponibles a través de PuntoTicket.

Por otra parte, la artista recibió tres premios en la primera edición de los Martín Fierro de la Música: Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum por «QUIMERA» y Mejor Show en Vivo por su presentación en River Plate.

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