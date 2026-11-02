La fecha exacta en que volverán el calor y el sol a la capital tras el paso del frente frío, según pronóstico de Mega Un repentino frente frío afectará a la Región Metropolitana con lluvias y nieve en cordillera. Descubre el pronóstico completo y cuándo regresa el calor. 02 Nov, 2026. 16:17 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Le entregaba todo su sueldo, lo echaron de la casa y su madre tomó una inesperada decisión: «Me fue infiel con alguien de la población» El Rumpy no lo quería creer: Auditor confesó que llevaba una doble vida, y ahora sus dos parejas están embarazadas Lluvia en Santiago: ¿Seguirán las precipitaciones en la capital esta semana? ¡Terminó de la manera más insólita posible!: Auditora reveló en El Chacotero Sentimental que contrató una scort para hacer un trío con su marido Le entregaba todo su sueldo, lo echaron de la casa y su madre tomó una inesperada decisión: "Me fue infiel con alguien de la población" El cambio de Valentina Torres que se viralizó en redes sociales: fotos del antes y después de su retoque facial Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado