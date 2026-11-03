Pancha Merino protagoniza llamativo momento en vivo tras imitar a popular figura televisiva: el panel tuvo que intervenir para frenarla

Un inesperado momento protagonizó Pancha Merino durante su participación en Alfombra Roja de Canal 13. La actriz no se guardó sus opiniones al abordar los recientes dichos de Camila Nash contra Fran García-Huidobro.

Todo ocurrió este lunes, cuando el panel del programa de espectáculos analizó las declaraciones que la influencer realizó en Juzgamos y nos Funamos. En aquella instancia, Nash lanzó duras críticas contra la denominada Dama de Hierro.

«Ver a esa mujer en televisión es un desagrado. Siempre está enojada, habla, habla, habla, habla. No se me hace grata ni en persona, ni en la pantalla y menos como compañera de trabajo. Se me hace una mujer súper perseguida», expresó en el espacio.

Sus comentarios no pasaron inadvertidos entre los integrantes de Alfombra Roja. Sin embargo, fue Pancha Merino quien protagonizó una de las intervenciones más llamativas de la jornada.

La actriz tomó la palabra y lanzó una particular reflexión dirigida a Camila Nash. «Yo encuentro que en la vida uno tiene que ir con la frente en alto y mirar para adelante Camila, no hay que mirar para allá y para allá, para adelante», comentó.

Mientras decía esto, comenzó a apuntar hacia distintos sectores del estudio. Su actitud sorprendió a los demás integrantes del panel, quienes rápidamente reaccionaron ante la inesperada performance.

Pero Merino no se quedó ahí. La panelista continuó cuestionando a la ex chica reality y realizó una imitación de sus movimientos.

«Perdóname, yo no sé quién le dijo a la Camila que tenía ángel televisivo porque es desagradable, con un ojo para allá y otro para acá», lanzó, mientras movía rápidamente la cabeza.

La comparación de Pancha Merino que desató risas

La intervención de la actriz provocó nuevas reacciones entre sus compañeros. Incluso, aprovechó el momento para lanzar una comparación que terminó de encender el ambiente en el estudio.

«Yo creo que la Camila es más parecida a Chucky, uno no sabe pa’ donde mira», remató en tono de burla.

Ante la situación, los animadores Millaray Viera y Nacho Gutiérrez intentaron controlar la intervención de Merino. Ambos buscaron que la panelista terminara con su imitación y regresara a su asiento.

Sin embargo, sus comentarios y movimientos ya habían provocado risas y sorpresa entre los integrantes del programa.

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