Gala Caldirola y Mauricio Pinilla se reencontraron y sorprendieron en redes sociales: «Te adoro mi flaquita…»

Gala Caldirola y Mauricio Pinilla volvieron a coincidir frente a las cámaras y rápidamente llamaron la atención de sus seguidores. Esta vez, la expareja compartió registros de una entretenida velada que dejó en evidencia la buena relación que mantienen actualmente.

El encuentro ocurre después de un complejo periodo sentimental para la influencer española. Durante los últimos meses, Gala protagonizó una mediática ruptura con Luis Jiménez, luego de que saliera a la luz una infidelidad del exfutbolista con su exesposa, Cote López.

La separación generó numerosas reacciones en redes sociales. En aquella oportunidad, la exchica reality recibió distintas muestras de apoyo, entre ellas la de Mauricio Pinilla.

Ahora, ambos volvieron a compartir imágenes en Instagram. En los registros aparecen disfrutando de una cena en un restaurante, entre risas y bromas.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando el exdelantero comenzó a cantar. Al terminar, lanzó una particular frase dirigida a Gala: «Depílate».

La española también aprovechó el encuentro para recordar una de las presentaciones más comentadas de Pinilla en televisión. Se trata de su imitación de Miguel Bosé en el programa «Fiebre de Canto», que en su momento desató una ola de memes y comentarios.

«Miguel Bosé no era nadie», escribió Gala junto a la publicación.

Sin embargo, ese no fue el único mensaje que dedicó al exfutbolista. La influencer también destacó el vínculo que han construido después de su relación sentimental.

«¡Hay cariños genuinos! Y quién diría que al final terminaríamos siendo grandes amigos. ¿Por qué cantantes, cómo se lo decimos? Jajajá. ¡Vamos por la risoterapia!», agregó.

Mauricio Pinilla no tardó en responder y dejó un cariñoso comentario para su expareja: «Te adoro mi flaquita peluda».

La influencer siguió el juego y contestó: «Ataque de risa activado jajajá». Así, ambos cerraron un divertido intercambio que no pasó inadvertido entre sus seguidores.

Las reacciones que dejó el reencuentro de Gala Caldirola y Mauricio Pinilla

La publicación de Gala rápidamente acumuló comentarios de usuarios que reaccionaron a la complicidad entre ambos.

Algunos destacaron la buena onda que mantienen, mientras otros recordaron episodios de sus respectivas historias sentimentales.

«Tal para cual»; «Qué linda energía»; «Me gusta esta amistad, creo que ella le puede sumar mucho de manera positiva a él»; «Esta Gala se pasa… ¡Y ni hablar del pastel!»; «Pinilla quitándole la novia al Mago, no importa cuándo leas esto», fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.

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