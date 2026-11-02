Gloria Simonetti estrena «Herencia Viva», un disco que homenajea a grandes autores de la música chilena

Gloria Simonetti presentó «Herencia Viva», su nueva producción discográfica dedicada al patrimonio musical chileno. El proyecto reúne canciones de distintos períodos y busca mantener vigente el legado de grandes autores nacionales.

El álbum propone un encuentro entre generaciones de artistas e intérpretes. Su repertorio incluye composiciones de Francisco Flores del Campo, Osman Pérez Freire, Vicente Bianchi, Alberto Plaza, Luis Advis y Marco Aurelio, entre otros creadores.

La cantante también comparte este trabajo con Milena Antonia, el grupo folclórico Inti-Illimani y el dúo Constanzo-Molina. De esta manera, el disco combina distintas voces y estilos en torno a canciones que forman parte de la historia musical del país.

La producción musical estuvo a cargo de Raúl Aliaga, integrante de Congreso, mientras que Gerónimo Labrada asumió el trabajo de sonido. El álbum fue grabado en Estudio TOC y su portada estuvo a cargo de Jaime Atria.

Uno de los principales sellos de «Herencia Viva» es su apuesta por un sonido real. La producción busca destacar la interpretación de los músicos y la conexión con sus instrumentos, dando protagonismo a la emoción de cada canción.

Más que reunir clásicos del repertorio nacional, el proyecto busca acercar estas composiciones a nuevas generaciones. La iniciativa pone en valor la música como parte de la identidad cultural chilena y como un legado capaz de trascender el tiempo.

Las canciones que forman parte de «Herencia Viva»

El álbum reúne siete canciones, con interpretaciones individuales y colaboraciones entre sus participantes:

«Otra Noche Sin Ti», de Elli Morris, interpretada por Gloria Simonetti.

«Agonía», de Francisco Flores del Campo, interpretada por Milena Antonia y Gloria Simonetti.

«No Me Creas», de Alberto Plaza, interpretada por Gloria Simonetti.

«La Tranquera», de Osman Pérez Freire, interpretada por el dúo Constanzo-Molina y Gloria Simonetti.

«Romance de los Carrera», de Neruda y Bianchi, interpretada por el dúo Constanzo-Molina y Gloria Simonetti.

«Amor por Ti», de Marco Aurelio, interpretada por Gloria Simonetti.

«Cuando el Coyote y el Huemul», de Luis Advis, interpretada por Inti-Illimani y Gloria Simonetti.

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