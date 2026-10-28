Los Vásquez rompen el silencio sobre Viña 2027 y revelan desconocidos detalles: Ojo a su respuesta

Los Vásquez conversaron en exclusiva con Julio Stark, de Radio Corazón, durante la primera edición del Festival Bamba. En la entrevista, el dúo abordó los rumores sobre su eventual participación en el Festival de Viña del Mar y entregó detalles de los proyectos que marcarán el cierre de su año.

Uno de los temas centrales fue la supuesta confirmación de los hermanos en el certamen viñamarino. Sin embargo, los propios artistas reconocieron que se enteraron de la noticia a través de la prensa.

“Hace poquitos nos enteramos por la prensa que estábamos confirmados. Entonces nosotros llamamos a nuestro manager, oye, ¿cuánto confirmaste Viña? ¿Qué onda? Y también se enteró por nosotros”, relataron.

Pese a los rumores, el dúo aclaró que todavía no existe un acuerdo concreto. De todas formas, reconoció que la organización se ha acercado a conversar con su equipo en distintas oportunidades.

“En estos 16 años de carrera que tenemos se han acercado varias veces y nosotros lo agradecemos porque nos sentimos considerados y sabemos que es un tremendo festival”, explicaron.

Sobre la posibilidad de presentarse en el escenario de la Quinta Vergara, Los Vásquez fueron claros: no es una prioridad, pero tampoco cierran la puerta.

“No lo descartamos, no lo estamos buscando. Pero si en algún momento se llegan a conversaciones, porque hemos tenido conversaciones, ellos se han acercado a hablar con nuestro equipo y todo”, señalaron.

Además, los intérpretes destacaron que están tranquilos con el camino que han construido durante su carrera. “No hay que escupir al cielo, no hay que escupir al cielo, compadre”, comentaron al abordar la posibilidad de que el panorama cambie más adelante.

Los próximos desafíos de Los Vásquez

En la conversación con Radio Corazón, el dúo también adelantó sus próximos conciertos. El 5 de diciembre se presentará en el Arena Puerto Montt, ciudad donde sus seguidores llevaban años pidiendo un espectáculo de esas características.

“Se lo debíamos a Puerto Montt porque muchos años que no íbamos a hacer un evento así nos estaban pidiendo”, explicaron.

Luego, el 12 de diciembre, Los Vásquez llegarán al Santander Arena de Santiago para reencontrarse con sus fanáticos en un concierto que promete cerrar el año con todo.

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