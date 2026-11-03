No llegaría a Gran Hermano 3: el rostro televisivo que habría sido descartado por Chilevisión

El regreso de Gran Hermano Chile comienza a tomar forma. La tercera temporada del reality de Chilevisión ya inició su proceso de selección y recibió más de 30 mil postulaciones para participar.

Sin embargo, mientras avanzan los preparativos, surgió una información que podría modificar los planes del programa. Una reconocida figura televisiva habría quedado fuera de la nueva edición.

La importante baja que tendría Gran Hermano 3

Según publicó El Filtrador, Chilevisión habría descartado la incorporación de Raquel Argandoña al panel de Gran Hermano 3.

La señal tendría contemplado reunir a cinco integrantes en este espacio de conversación y análisis. No obstante, la participación de la comunicadora ya no estaría dentro de los planes del canal.

El citado medio entregó detalles sobre las razones detrás de esta decisión. Una de ellas tendría relación con el actual vínculo televisivo entre Argandoña y José Miguel Viñuela, quien estará a cargo de la conducción del reality.

Ambos compartirían pantalla en otro canal, situación que habría llevado a Chilevisión a reconsiderar la presencia de la comunicadora en el panel. Según explicó El Filtrador, reunirlos nuevamente en el mismo espacio televisivo podría resultar extraño.

Por ahora, Gran Hermano Chile 3 solo tiene dos integrantes confirmadas para su panel: Cony Capelli y Pincoya.

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