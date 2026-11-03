Pitbull inicia hoy la preventa de entradas para su regreso a Chile: revisa cómo acceder al descuento

¡Atención, fanáticos de Pitbull! Este martes comienza la preventa de entradas para el esperado regreso del artista a Chile. Mr. Worldwide llegará al país el próximo 11 de febrero de 2027, con un espectáculo en el Santander Arena.

El concierto será parte de su gira «I’M BACK», que marcará su primer recorrido por Latinoamérica en una década. El tour contempla ocho fechas en países como Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México.

Quienes quieran asegurar sus entradas podrán acceder a un 20% de descuento durante la preventa, beneficio disponible para clientes Entel y quienes realicen el pago con tarjetas Santander.

La preventa comienza este martes 3 de noviembre, a las 12:00 horas, a través de PuntoTicket. En tanto, la venta general está programada para el jueves 5 de noviembre, a las 12:01 horas, mediante la misma plataforma.

¿Cuándo es el concierto de Pitbull en Chile?

Pitbull se presentará el jueves 11 de febrero de 2027 en el Santander Arena, en Santiago. El espectáculo será parte de su gira «I’M BACK», con la que regresará a Latinoamérica después de diez años.

La visita también llega en un momento de nuevos proyectos para el artista. Recientemente lanzó su álbum «PITCOIN», producción que reúne 24 canciones y colaboraciones con figuras como KISS, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Lil Jon, Jason Derulo, Akon, Wiz Khalifa, Ne-Yo, Afrojack, Gente de Zona y Jowell & Randy.

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