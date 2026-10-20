Pancha Merino reacciona tras inesperada pregunta de su compañero y abandona el estudio de Alfombra Roja: «Prefiero irme a la cárcel»

Un inesperado momento protagonizó Pancha Merino este lunes en «Alfombra Roja». La actriz reaccionó a una pregunta sobre la querella que presentó su expareja, Andrea Marocchino, y sorprendió a sus compañeros al levantarse y salir del estudio.

Todo ocurrió mientras los panelistas analizaban la acción judicial que el empresario italiano interpuso contra la comunicadora. El conflicto surgió a raíz de las declaraciones que ella realizó en televisión tras el término de su relación.

En medio de la conversación, Nelson Beltrán, conocido como el Colombiano, quiso aclarar un punto relacionado con las posibles consecuencias económicas del proceso.

«Si ella llega a perder o a conciliar, ¿quién paga las costas?», le preguntó a Claudio Valdivia, abogado invitado al programa para explicar los aspectos legales del caso.

La respuesta de Pancha Merino que sorprendió al panel

Antes de que el profesional pudiera responder, Merino intervino y dejó clara su postura frente a la posibilidad de tener que pagar dinero.

«No voy a pagar ni un peso. Prefiero irme a la cárcel, te digo altiro. Qué le voy a estar pagando el carrete», manifestó la panelista.

Pero sus palabras no fueron lo único que llamó la atención. La actriz también defendió su derecho a expresarse libremente y anunció su salida del espacio televisivo.

«No me puedo callar, porque si por algo estudié teatro, es para expresarme con libertad. Hasta luego», agregó antes de levantarse y abandonar el set.

Sus compañeros intentaron detenerla, pero Merino salió del estudio. Sin embargo, su ausencia duró poco y regresó para aprovechar la presencia del abogado y plantearle una petición.

En un tono distendido, la comunicadora le solicitó ayuda legal sin costo, apelando a sus responsabilidades familiares.

«Lo único que te pido es que me defiendas gratis, tengo tres hijos, dos perros y un gato (…) No quiero defensor público», le dijo a Valdivia.

La reacción de Merino habría tenido un tono de broma y, según los antecedentes entregados, el intercambio con Nelson Beltrán no habría generado mayores inconvenientes.

¿Por qué Andrea Marocchino presentó una querella contra Pancha Merino?

El episodio se enmarca en el conflicto judicial que enfrenta a la actriz con su expareja. Andrea Marocchino presentó una querella por injurias graves tras las declaraciones que Merino realizó en distintos espacios televisivos sobre el quiebre sentimental.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google