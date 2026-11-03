Tío René sorprende con inesperada colaboración en el cine para adultos junto a famosa influencer: «Lo pasé la raja y seguiremos grabando»

El creador de contenidos Tío René llamó la atención de sus seguidores tras protagonizar una inesperada colaboración. Esta vez, el influencer se sumó a una producción de cine para adultos junto a una conocida actriz del rubro.

Se trata de Natthy Chilena, quien actualmente se encuentra de visita en Chile luego de radicarse en Finlandia. Ambos participaron en un registro que fue compartido a través de la plataforma Vodscene.

Tío René sorprende con inesperada colaboración en producción de cine para adultos

Tras la grabación, la actriz entregó detalles de su experiencia junto al influencer. Incluso, se refirió a la cercanía que habría surgido entre ambos durante el encuentro.

“René es una buena persona, y se enamoró de mí, eso dicen los chiquillos. Debido a esto, fue muy intenso conmigo y despertó su herramienta”, comentó.

Además, Natthy Chilena aseguró que se sintió cómoda durante toda la experiencia. De hecho, adelantó que este trabajo podría marcar el inicio de una colaboración más frecuente entre ambos.

“Yo en ningún momento me sentí incómoda, lo pasé la raja y seguiremos grabando contenido. Ya empezamos a hablar de negocios para crear contenido y proyectar una modalidad de trabajo, obviamente, siempre con respeto”, agregó.

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