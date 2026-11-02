El importante logro de María José Quintanilla: es la primera mujer chilena en conseguirlo

María José Quintanilla consiguió un importante reconocimiento para su carrera musical. La artista se convirtió en la primera cantante chilena en agotar tres conciertos en Santander Arena en menos de 30 días.

El hito se concretó con sus presentaciones del 4, 14 y 30 de octubre. En total, los espectáculos convocaron a más de 40 mil personas en Santiago.

Las tres jornadas formaron parte de La Quintanilla, en vivo, una serie de conciertos inspirada en su más reciente trabajo discográfico. El álbum, titulado La Quintanilla, debutó en mayo de este año.

Sin embargo, la última presentación tuvo un momento especialmente significativo para la cantante. Durante el show del 30 de octubre, el recinto le entregó La Cúpula, su máximo reconocimiento para los artistas que han dejado huella en su historia.

Santander Arena destacó el logro de María José Quintanilla

Desde el recinto valoraron la convocatoria de la intérprete y el significado de conseguir tres fechas completamente agotadas.

“María José demostró su fuerza y el impacto que tiene hoy la música chilena. Llenar tres veces Santander Arena es un logro enorme, y que lo consiga una mujer chilena lo hace aún más significativo para nosotros. La Cúpula reconoce ese camino y a todos los parientes que la acompañaron”, señaló Jorge Valenzuela, gerente de Eventos de Santander Arena.

De esta manera, María José Quintanilla cerró una serie de presentaciones que reunió a miles de seguidores y consolidó uno de los hitos más importantes de su trayectoria.

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