¿Cuándo llegan los 35°C a Santiago?: El drástico giro meteorológico que se viene en la capital, según pronóstico de Jaime Leyton Jaime Leyton anticipa un drástico cambio de tiempo en Santiago, donde la inestabilidad dará paso a temperaturas extremas de hasta 35°C a mitad de semana. 18 Nov, 2026. 16:14 hrs Por Diego Muñoz Agencia Uno/Mega VIDEOS RELACIONADOS «Le llevé comida a su amante sin saberlo»: descubrió la doble vida de su pareja y preparó una fría venganza Estuvo al borde de quitarse la vida y hoy vive una historia de amor con un hombre 25 años menor: «Me trata como una reina» ¿En qué regiones hay riesgo de tornados y tormentas eléctricas este martes?: Revisa el pronóstico de Mega Lleva 10 años con su pareja, pero cayó en la tentación con su hija: «Sé que eres la pareja de mi mamá, pero me gustas» «Le llevé comida a su amante sin saberlo»: descubrió la doble vida de su pareja y preparó una fría venganza Filtran que Priscilla Vargas y Repenning "no estarían de lo más contentos" con llegada de popular rostro al matinal: "Vean la cara de..." Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado