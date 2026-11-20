Tras agotar en pocas horas las entradas para su primer concierto, Maluma sumó una segunda presentación en Santiago. El artista colombiano volverá a encontrarse con sus fanáticos el viernes 23 de abril de 2027, a las 21:00 horas, en el Santander Arena.

La alta demanda por el espectáculo del jueves 22 de abril motivó esta nueva fecha. Así, quienes no alcanzaron a conseguir tickets para el primer show tendrán otra oportunidad de ser parte del «Loco X Volver World Tour 2027».

La preventa para este segundo concierto ya finalizó y la venta general se encuentra disponible a través de PuntoTicket. Los interesados pueden ingresar a la plataforma, seleccionar la presentación del viernes 23 de abril y revisar las localidades disponibles.

Maluma regresa con su «Loco X Volver World Tour 2027»

El colombiano llegará a Chile con una puesta en escena renovada y un repertorio que combinará las canciones de su nuevo álbum, «Loco X Volver», con los grandes éxitos de su trayectoria.

La gira contempla más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África. En Santiago, el cantante ofrecerá dos presentaciones consecutivas para reencontrarse con el público nacional.

Durante el espectáculo se esperan canciones como «Hawái», «Felices los 4» y «Según Quién», temas que forman parte de los grandes éxitos de su carrera.

De esta manera, Maluma tendrá dos noches de música en la capital. La primera presentación ya está agotada, mientras que para el viernes 23 de abril las entradas se encuentran en venta general.

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