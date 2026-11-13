¿Cuánto mide el pene promedio? Estudio científico con más de 36 mil hombres entregó la respuesta

Aunque existen muchas creencias sobre el tamaño del pene, la ciencia tiene cifras concretas para responder una de las dudas más frecuentes. Una extensa investigación internacional estableció cuáles son las dimensiones promedio, tanto en reposo como durante una erección.

El estudio recopiló información de 33 investigaciones científicas que incluyeron a 36.883 hombres. Una de sus principales características fue que las mediciones estuvieron a cargo de profesionales de la salud. Así, los resultados no dependieron de estimaciones realizadas por los propios participantes.

Los hallazgos fueron publicados en la revista científica Urology Research & Practice y difundidos recientemente por el New York Post, según consignó Radio ADN.

Según los resultados, el pene erecto alcanza una longitud promedio de 13,84 centímetros. En cuanto a su grosor, la circunferencia llega a los 11,91 centímetros.

¿Cuánto mide el pene promedio en reposo y en erección?

La investigación también examinó las dimensiones en diferentes condiciones. Estas fueron las cifras que estableció el análisis:

Largo en reposo: 9,22 centímetros.

Circunferencia en reposo: 9,10 centímetros.

Largo en erección: 13,84 centímetros.

Circunferencia en erección: 11,91 centímetros.

Largo en reposo con estiramiento: 12,84 centímetros.

Los investigadores también detectaron diferencias entre distintas regiones geográficas. Por lo mismo, advirtieron que estos resultados no representan una medida universal para todos los hombres.

La diferencia entre las expectativas y la realidad

Más allá de las cifras, el estudio también permite abordar las inseguridades relacionadas con las dimensiones del órgano sexual masculino.

En conversación con el New York Post, la terapeuta sexual Vanessa Cushing explicó que muchos hombres tienen una percepción equivocada sobre el tamaño promedio.

Según la especialista, existe la creencia de que estas dimensiones son considerablemente mayores. Esto estaría relacionado con las expectativas que generan la pornografía y otros referentes culturales.

Estas comparaciones pueden terminar provocando inseguridad y ansiedad en torno al desempeño sexual.

De hecho, una investigación citada por el medio estadounidense encontró una diferencia importante entre las percepciones masculinas y femeninas. Cerca del 85% de las mujeres consultadas afirmó estar satisfecha con el tamaño del pene de sus parejas.

En contraste, un 45% de los hombres reconoció que preferiría tener uno más grande.

Finalmente, Cushing recordó que las dimensiones físicas no determinan por sí solas la satisfacción sexual. También influyen factores como la comunicación, la excitación y la conexión emocional entre las personas.

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