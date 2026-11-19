Dos nombres destacados de la música urbana chilena se unieron por primera vez. Bayron Fire y El Jordan 23 estrenaron «No Hagas Como Si Nada», una colaboración que apuesta por el reguetón intenso y los ritmos bailables.

La canción presenta una historia de atracción y coqueteo, marcada por miradas cómplices y una conexión que se vuelve difícil de disimular. El lanzamiento también incluye un videoclip con una puesta en escena cargada de lujo y glamour, protagonizado por ambos artistas.

«Estoy entero contento de que salga este tema con el Jordan porque costó caleta poder sacarlo, pero tengo un equipo bacán que se la jugó toda, y estoy seguro de que va a romper», comentó Bayron Fire.

Por su parte, El Jordan 23 destacó que el encuentro musical llevaba tiempo conversándose. «El Bayron es uno de los grandes del género, y hace rato que teníamos ganas de hacer algo y por fin ahora se dieron las cosas», señaló.

Un buen momento para Bayron Fire

La colaboración llega después de una importante presentación del cantante en Expo Quillota. Allí cerró la tercera noche del evento ante más de 22 mil personas, en una jornada transmitida por Mega.

Durante esa instancia también recibió tres reconocimientos de ONErpm por superar los 35 millones de reproducciones en tres de sus canciones.

Otro de sus recientes hitos es «Ya Estoy Llegando», nueva versión del clásico de Divino. Su videoclip superó 1,1 millones de visualizaciones en YouTube durante sus primeras dos semanas y ya bordea los 2,1 millones.

Por otro lado, «No Hagas Como Si Nada» comenzó a generar movimiento antes de su estreno. Según el equipo del lanzamiento, el audio ya supera los 3 mil usos en TikTok.

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