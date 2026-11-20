Los fanáticos de la cumbia ranchera tienen un nuevo motivo para celebrar. Los Charros de Lumaco presentaron «Grandes Éxitos», una edición especial que marca el debut de la agrupación en el formato vinilo.

El álbum reúne 12 canciones emblemáticas de su trayectoria y ya se encuentra disponible en disquerías del país. Se trata de una pieza de colección para quienes han seguido al grupo y han convertido sus temas en infaltables de fiestas y celebraciones.

Desde su irrupción en 2004, Los Charros de Lumaco se han consolidado como uno de los nombres más reconocidos de la música tropical chilena. Bajo el liderazgo de Marcio Toloza, la agrupación fue protagonista del desarrollo de la llamada cumbia ranchera tropical.

Su propuesta combina elementos tradicionales de la música ranchera con el ritmo de la cumbia. Una fórmula que ha conectado con distintas generaciones y ha llevado sus canciones a escenarios y celebraciones a lo largo de Chile.

Los clásicos de Los Charros de Lumaco llegan al vinilo

La nueva edición incluye algunas de las canciones más queridas de su repertorio. Entre ellas destacan «Las flores de tu florero», «La mesa del rincón», «Charros para rato» y «Hoy que te vas».

También forma parte del disco «Cómo dejar de amarte», uno de los temas más reconocibles de la agrupación y que continúa presente en el repertorio de sus seguidores.

Con este lanzamiento, Los Charros de Lumaco apuestan por acercar su música a un formato que ha recuperado popularidad entre coleccionistas y amantes de los discos físicos.

«Grandes Éxitos» fue editado por Master Media y Discográfica Al Abordaje Muchachos. El vinilo ya está disponible en disquerías del país.

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